博客：日本大选前民族主义声音高涨

记者 Linda Sieg

那些长期敦促日本放松对军事发展的限制、自行承担更多防卫责任以及充当更为重要的全球角色的美国官员要当心了。

现在，准备参加12月16日大选的日本政治家就是这麽承诺的，但是这其中夹杂的民族主义声音或许不只让日本的亚洲邻国担忧，连美国也有理由担忧。

“谁能保护日本美丽的海洋？谁能保护我们的领土和人民生命安全？”日本前首相安倍晋三站在一面巨大的日本国旗前说道，他对日本政府处理中日领土争端的方式提出指责。

“危机就在我们眼前……我们要重振我们的国家、我们的民族。”

民调显示，安倍晋三领导的自民党将赢得议会下院选举，意味着安倍晋三将成为日本首相。2007年在自民党执政期间，任职一年、麻烦不断的安倍晋三突然辞去了首相职务。

美国会欢迎安倍晋三的一些想法，包括放弃禁止行使集体自卫权和增加国防支出。日本国防支出多年来一直下降。

安倍晋三还考虑修改美国起草的宪法，後者在二战结束後从未进行过修改。美国官员曾暗示，愿意看到日本放宽宪法对军队的限制，允许日军在全球安全中发挥更大作用。

不过安倍晋三诸如对中日领土争端采取更强硬态度和修改战争历史等想法不只会激怒中国和韩国，也会让美国感到不安。

“美国一直欢迎甚至鼓励日本的民族主义政治家，只要他们热衷於改革，并认为日本应该在安全协定中承担更多责任。”上智大学教授Koichi Nakano认为。

“但是他们可能开始认识到日本右翼有些过分，引领日本走上与中国决裂的道路，可能会需要美国干预。”

现年58岁的安倍晋三可不是孤军奋战。人气颇高的大阪市长桥下彻(Toru Hashimoto)所在的日本维新会党在近期的部分民调中排名第二，领先于现任首相野田佳彦领导的民主党。该党官方领导人为原东京都知事石原慎太郎。