独家：日本有兴趣加入北约“海麻雀”导弹联盟--消息

路透东京7月10日 （记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 消息人士称，日本有兴趣加入北约“海麻雀”联盟，这可能是日本首次尝试加入多国防御项目；美国海军对此欢欣鼓舞，因此举或可为日本在亚洲地区领导类似伙伴关系铺路。

由12个国家组成的北约“海麻雀”联盟监督“海麻雀”导弹项目的进展并分摊“海麻雀”导弹的成本。“海麻雀”导弹是设计用以摧毁反舰掠海导弹和攻击机的高级舰载武器，由美国雷神公司(RTN.N)和通用动力(GD.N)制造。

日本海军和一名了解内情的美国消息人士向路透表示，日本海军官员5月参加了北约在海牙的一场会议，以更多了解“海麻雀”联盟。

两名知情的日本消息人士称，东京方面的讨论处于早期阶段，但加入该联盟或契合日本首相安倍晋三更加强硬的安全计划，该安全计划包括日本去年解除了数十年的武器出口禁令。

上述消息人士因未获授权向媒体发言而不愿具名。

“我们认为这个项目将允许日本为未来进一步的防御装备出口计划奠定基础，”上述美国消息人士称。“我们欢迎日本在该地区的此类安全合作活动。”

日本海军发言人通过邮件回复置评请求称：“美国海军正跟进保持我们对‘海麻雀’项目的了解。为改善我们舰载地对空导弹的采购效率，我们正在收集信息以作出必要选择。”

美国海军称无法立刻进行置评。北约拒绝置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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