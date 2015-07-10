独家：日本有兴趣加入北约“海麻雀”导弹联盟--消息

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月10日 （记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 消息人士称，日本有兴趣加入北约“海麻雀”联盟，这可能是日本首次尝试加入多国防御项目；美国海军对此欢欣鼓舞，因此举或可为日本在亚洲地区领导类似伙伴关系铺路。
由12个国家组成的北约“海麻雀”联盟监督“海麻雀”导弹项目的进展并分摊“海麻雀”导弹的成本。“海麻雀”导弹是设计用以摧毁反舰掠海导弹和攻击机的高级舰载武器，由美国雷神公司 和通用动力 制造。
日本海军和一名了解内情的美国消息人士向路透表示，日本海军官员5月参加了北约在海牙的一场会议，以更多了解“海麻雀”联盟。
两名知情的日本消息人士称，东京方面的讨论处于早期阶段，但加入该联盟或契合日本首相安倍晋三更加强硬的安全计划，该安全计划包括日本去年解除了数十年的武器出口禁令。
上述消息人士因未获授权向媒体发言而不愿具名。
“我们认为这个项目将允许日本为未来进一步的防御装备出口计划奠定基础，”上述美国消息人士称。“我们欢迎日本在该地区的此类安全合作活动。”
日本海军发言人通过邮件回复置评请求称：“美国海军正跟进保持我们对‘海麻雀’项目的了解。为改善我们舰载地对空导弹的采购效率，我们正在收集信息以作出必要选择。”
美国海军称无法立刻进行置评。北约拒绝置评。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同