日本举行观舰式 “出云”号直升机航母亮相

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透东京10月18日 （记者 Tim Kelly） - 日本周日在东京附近海域举行观舰式，包括航空母舰、巡洋舰、驱逐舰和潜艇在内的舰队集体亮相，集中展示了日本的最新战舰。
此次观舰式是日本国会表决通过新安保法案之后日本首次大规模展示军事装备。新安保法首次允许日本向海外派兵作战。
日本首相安倍晋三正在实施与盟国的集体自卫政策，促进日本在地区安全中发挥更大作用，以抗衡中国日益增长的军事实力。
安倍在观舰式后对海上自卫队士兵发表讲话，要他们为未来的任务做好准备，并“继续保卫日本的和平”。
印度、韩国、澳大利亚、法国和美国的舰船加入了日本的观舰式，包括驻扎在日本、长333米的“里根”号航空母舰。观舰式每三年举行一次，本次共有50艘舰船和61架飞机参加。
日本亮相的军舰中，“出云”号直升机航空母舰是中心看点。“出云”号长248米，于5月服役，是二战后日本最大的军舰，该舰是日本扩大海外军事行动能力的最明显例证。
日本海上自卫队将“出云”号认定为驱逐舰，以使日本不会违反和平宪法的规定。这部和平宪法禁止日本拥有发动战争的手段，如可以投送武力的航空母舰。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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