日本央行副总裁中曾宏为负利率政策辩护 称并非要伤害银行

路透纽约2月12日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示，该央行设计其新的负利率政策以避免伤害银行获利，近来银行股价大跌“过度”了。这等于是为上个月引发外界震撼的政策决议辩护。

中曾宏在纽约试图向银行家和投资人解释日央行的举措，表示技术上来说尽管一项关键利率可能在负区域进一步调降，“我认为目前希望审慎观察这项新政策向经济传导的情况。”

日本央行1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼投资人。在市场震荡之际，这项大胆举措旨在刺激经济并力抗通缩。

尽管此举一开始如决策者期盼地打压了日圆，但之后日圆大幅反弹，与此同时全球股市重挫，银行股受创最深。MSCI明晟全球银行股指数dMIWO0CB00P自日央行公布决议当天市场收盘以来已下挫13%。

但中曾宏在一场会议时指着图表做出说明，称日本央行该项三层式系统，“是经审慎设计，旨在缓解对银行获利能力造成激进冲击，同时确保负利率对金融市场价格的影响”。在日本央行三层式系统设计中，仅针对边际超额准备金采取负利率。

“过去几天...我们看到银行股股价大幅下跌，但我认为就这点而言有些过度了。”

欧洲虽也祭出负利率，但外界已批评这种政策放大了市场波动。中曾宏说，他和同事在日本与银行家谈论，“寻求他们理解克服通缩对大家都有利。”

被问及日本央行的负利率会到多低的水平时，他说：“我还没有答案。”

“技术上来说可能在负区域进一步调降。”中曾宏表示。“但我认为目前希望审慎观察这项新政策向经济传导的情况。”(完)