日本和新西兰首脑称两国将一起努力重启TPP

路透东京5月17日 - 日本首相安倍晋三和新西兰总理英格利希周三表示，他们将一起努力达成跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，尽管此前美国抛弃了该自由贸易协定。

日本、新西兰以及其他TPP成员国的贸易部长，本周末将在越南河内举行的亚太经合组织(APEC)会议期间进行会谈，决定如何恢复TPP。

“作为自由贸易的倡导者，我们将保持密切合作，并计划早日实现TPP，”安倍在与英格利希会晤后联合召开的记者会上称。

TPP规定必须经过调整才能在美国不参加的情况下生效，但日本财务大臣麻生太郎上个月称，该国政府不排除协商这样一个协定的可能。

“在当前国际不确定性下，新西兰和日本等外向型贸易国家清楚地阐明自己的原则，这一点比以往更加重要，”英格利希称，并敦促承诺国际贸易和地区经济整合。

“我非常高兴新西兰和日本站在一起，推进这个重要的地区协定。”

TPP要想在缺少美国的情况下生效，必须去掉一项规定，即需要至少六个国内生产总值(GDP)合计占12个创始成员国85%的国家批准的规定。(完)