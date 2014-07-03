日本放松对朝鲜的部分制裁

路透东京7月3日（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） - 日本周四决定放松对朝鲜的一些制裁，以回报朝鲜重启对几十年前被绑架日本公民命运的调查。一则新报导称被绑架的人中有幸存者。

“这只是开始，”日本首相安倍晋三对记者说道。“我们将采取一切努力完全解决这个问题。”

日本将取消对往来朝鲜旅行的限制，解除对资金流入朝鲜的限制，并允许以人道主义为目的的朝鲜船只停靠日本港口。

放松制裁的经济影响料将很小，但可能成为修复日朝两国关系的第一步。

安倍指出，日本政府认为，朝鲜成立新的机构调查相关日本公民的做法是前所未有的。

日本经济新闻周四称，朝鲜已经将至少10名生活在朝鲜的日本公民名单交给了日本，其中一些人据信是被绑架者。

但日本内阁官房长官菅义伟表示，日本政府没有收到任何有关这样一份名单的报告。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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