日本否认朝鲜提供被绑架幸存者名单

路透东京7月10日 - 日本周四称，朝鲜已经提供生活在朝鲜的约30名日本幸存者名单的头条新闻是“完全误报”。报导称名单中包括被朝鲜绑架的日本人。

日本经济新闻称，7月1日在北京举行的一个会议上朝鲜提供了该名单，会议讨论朝鲜恢复调查上世纪七八十年代被朝鲜特工绑架的日本公民下落。

“我知道这则报导，但在会议和休息期间并未发生过报导所说的事情。”日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说道。“这完全是误报。”

日本经济新闻援引消息人士报导称，日本政府通过对比国内失踪者的记录，已经确认了名单中约三分之二的名字。

报导还指出，日本确认12名遭到朝鲜绑架、尚未回国的日本人，名单中有些人在这12名受害者之中。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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