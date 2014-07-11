日本否认朝鲜提供被绑架幸存者名单

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月10日 - 日本周四称，朝鲜已经提供生活在朝鲜的约30名日本幸存者名单的头条新闻是“完全误报”。报道称名单中包括被朝鲜绑架的日本人。
日本经济新闻称，7月1日在北京举行的一个会议上朝鲜提供了该名单，会议讨论朝鲜恢复调查上世纪七八十年代被朝鲜特工绑架的日本公民下落。
“我知道这则报道，但在会议和休息期间并未发生过报道所说的事情。”日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说道。“这完全是误报。”
日本经济新闻援引消息人士报道称，日本政府通过对比国内失踪者的记录，已经确认了名单中约三分之二的名字。
报道还指出，日本确认12名遭到朝鲜绑架、尚未回国的日本人，名单中有些人在这12名受害者之中。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
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