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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 09:35 BJT

日本称朝鲜很有可能进行了一场核试验

路透东京9月9日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，朝鲜(北韩)很有可能刚进行了一次核试验。

菅义伟在记者会上说，首相安倍晋三已指示相关部会收集和分析有关朝鲜的信息。

韩国气象机构早前表示，朝鲜周五早间发生的那场美国地质调查局(USGS)定级为5.3级的地震，似乎是一场核试验造成的。(完)

(编译 白云; 审校 陈宗琦)

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