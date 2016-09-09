日本称朝鲜很有可能进行了一场核试验

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京9月9日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，朝鲜(北韩)很有可能刚进行了一次核试验。
菅义伟在记者会上说，首相安倍晋三已指示相关部会收集和分析有关朝鲜的信息。
韩国气象机构早前表示，朝鲜周五早间发生的那场美国地质调查局(USGS)定级为5.3级的地震，似乎是一场核试验造成的。(完)
(编译 白云; 审校 陈宗琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。