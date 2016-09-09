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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 10:16 BJT

日本首相安倍晋三称不能容忍朝鲜疑似进行核试验

路透东京9月9日 - 日本首相安倍晋三周五表示，朝鲜疑似进行的核试验不能容忍，如果消息得到证实，日本将强烈抗议。

朝鲜核试验场附近地区周五显示有震感，疑似该国进行了第五次核试验。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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