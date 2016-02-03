日本防卫大臣命令弹道导弹防御部门准备好击落朝鲜火箭

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透东京2月3日 - 日本防卫大臣中谷元（Gen Nakatani）周三下令弹道导弹防御部门准备好击落对日本构成威胁的朝鲜火箭，包括部署在日本海的宙斯盾驱逐舰和岸上的爱国者导弹防御系统。
此前朝鲜对联合国称，计划最早下周发射一颗卫星；此举可能推进朝鲜的远程导弹技术。
韩国周三早些时候称，朝鲜计划发射卫星其实是发射远程导弹的计划，并警告朝鲜如果这么做将付出“惨痛代价”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)