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时事要闻 | 2016年 2月 3日 星期三 13:15 BJT

日本防卫大臣命令弹道导弹防御部门准备好击落朝鲜火箭

路透东京2月3日 - 日本防卫大臣中谷元（Gen Nakatani）周三下令弹道导弹防御部门准备好击落对日本构成威胁的朝鲜火箭，包括部署在日本海的宙斯盾驱逐舰和岸上的爱国者导弹防御系统。

此前朝鲜对联合国称，计划最早下周发射一颗卫星；此举可能推进朝鲜的远程导弹技术。

韩国周三早些时候称，朝鲜计划发射卫星其实是发射远程导弹的计划，并警告朝鲜如果这么做将付出“惨痛代价”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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