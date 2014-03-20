日本与朝鲜同意恢复高级别政府谈判--报道

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京3月20日 - 日本时事通讯社周四报道称，日本与朝鲜已同意就朝鲜核项目恢复高级别政府谈判。
报道称，双方尚未确定谈判时间表，日本与朝鲜红十字会官员在中国沈阳举行会议间隙，两国的低级别官员达成了上述协议。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。