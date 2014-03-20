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时事要闻 | 2014年 3月 20日 星期四 11:31 BJT

日本与朝鲜同意恢复高级别政府谈判--报道

路透东京3月20日 - 日本时事通讯社周四报道称，日本与朝鲜已同意就朝鲜核项目恢复高级别政府谈判。

报道称，双方尚未确定谈判时间表，日本与朝鲜红十字会官员在中国沈阳举行会议间隙，两国的低级别官员达成了上述协议。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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