日本与朝鲜同意恢复高级别政府谈判--时事社

路透东京3月20日 - 日本时事通讯社周四报道称，日本与朝鲜已同意就朝鲜核项目恢复高级别政府谈判。

报道称，双方尚未确定谈判时间表，日本与朝鲜红十字会官员在中国沈阳举行会议间隙，两国的低级别官员达成了上述协议。（完）