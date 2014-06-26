日朝下月将在北京举行会谈

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京6月25日 - 日本外相岸田文雄周三称，日本下周将与朝鲜举行会谈，研究朝方重新调查数十年前遭绑架日本公民命运计划的细节。
鉴于重启调查有望为日朝人质纠纷带来突破，自朝鲜上月同意重启调查以来，日本一直急切盼望获知调查将如何展开。
“日本政府认为，朝方特别调查委员会在其当局的授权下对所有机构进行调查、而且调查将真正开展，这些很重要，”岸田文雄说。
“从这一点出发，我们计划在即将举行的会谈中仔细评估朝方的说法，”岸田文雄对记者说。
日本首相安倍晋三周二称，目前未考虑访问朝鲜，并称将采取“最有效的方法”与朝鲜打交道。
日朝上述会谈将于7月1日在北京举行，日本外务省亚洲及大洋洲局局长伊原纯一（Junichi Ihara）将代表日方参加会谈，朝鲜高级外交官宋日昊（Song Il-ho）将率朝方代表参加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。