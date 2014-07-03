日本周四决定是否放宽对朝制裁

路透东京7月2日 - 日本外务大臣岸田文雄(Fumio Kishida)称，在评估朝鲜对数十年前被绑架日本公民的命运进行重新调查的计划后，日本周四将决定是否放宽对朝鲜的制裁。

今年5月，朝鲜同意重启对被绑架日本公民命运的调查。日本则承诺，在调查启动后，将放宽旅行限制以及对资金流入朝鲜的限制，并允许以人道主义为目的的朝鲜船只停靠日本港口。

日本表示，在评估完朝方调查计划是否有效后，日本将就是否放宽制裁作出最终决定。日本外交官周二与朝鲜外交官会面，对朝鲜重启调查的计划进行评估。

岸田文雄对记者表示：“相关内阁大臣明天（周四）开会，在审查讨论结果后，将决定日本政府如何回应。”

朝鲜2002年时承认在20世纪70和80年代曾绑架日本公民，以帮助训练间谍。有5名被绑架者及其家人后来回到日本。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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