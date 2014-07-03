日本决定解除部分对朝制裁--NHK

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京7月3日 - 日本放送协会（NHK）周四称，因朝鲜释出重新认真调查数十年前遭绑架日本公民命运的迹象，日本已决定解除对朝鲜的部分制裁。
日本首相安倍晋三面临与朝鲜保持密切磋商的艰巨任务，同时还要确保日本当局在朝鲜导弹及核问题、美日出现分歧时不表现出软弱。
今年5月，朝鲜同意重启对被绑架日本公民命运的调查。日本则承诺，在调查启动后会放宽旅行、资金流入朝鲜的限制，同时允许以人道主义为目的的朝鲜船只停靠日本港口。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。