日本决定解除部分对朝制裁--NHK

路透东京7月3日 - 日本放送协会（NHK）周四称，因朝鲜释出重新认真调查数十年前遭绑架日本公民命运的迹象，日本已决定解除对朝鲜的部分制裁。

日本首相安倍晋三面临与朝鲜保持密切磋商的艰巨任务，同时还要确保日本当局在朝鲜导弹及核问题、美日出现分歧时不表现出软弱。

今年5月，朝鲜同意重启对被绑架日本公民命运的调查。日本则承诺，在调查启动后会放宽旅行、资金流入朝鲜的限制，同时允许以人道主义为目的的朝鲜船只停靠日本港口。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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