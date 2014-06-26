日朝下月将在北京举行会谈

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月25日 - 日本外相岸田文雄周三称，日本下周将与朝鲜举行会谈，研究朝方重新调查数十年前遭绑架日本公民命运计划的细节。
鉴于重启调查有望为日朝人质纠纷带来突破，自朝鲜上月同意重启调查以来，日本一直急切盼望获知调查将如何展开。
“日本政府认为，朝方特别调查委员会在其当局的授权下对所有机构进行调查、而且调查将真正开展，这些很重要，”岸田文雄说。
“从这一点出发，我们计划在即将举行的会谈中仔细评估朝方的说法，”岸田文雄对记者说。
日本首相安倍晋三周二称，目前未考虑访问朝鲜，并称将采取“最有效的方法”与朝鲜打交道。
日朝上述会谈将于7月1日在北京举行，日本外务省亚洲及大洋洲局局长伊原纯一（Junichi Ihara）将代表日方参加会谈，朝鲜高级外交官宋日昊（Song Il-ho）将率朝方代表参加。（完）
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。