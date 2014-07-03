日本周四决定是否放宽对朝制裁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月2日 - 日本外务大臣岸田文雄(Fumio Kishida)称，在评估朝鲜对数十年前被绑架日本公民的命运进行重新调查的计划后，日本周四将决定是否放宽对朝鲜的制裁。
今年5月，朝鲜同意重启对被绑架日本公民命运的调查。日本则承诺，在调查启动后，将放宽旅行限制以及对资金流入朝鲜的限制，并允许以人道主义为目的的朝鲜船只停靠日本港口。
日本表示，在评估完朝方调查计划是否有效后，日本将就是否放宽制裁作出最终决定。日本外交官周二与朝鲜外交官会面，对朝鲜重启调查的计划进行评估。
岸田文雄对记者表示：“相关内阁大臣明天（周四）开会，在审查讨论结果后，将决定日本政府如何回应。”
朝鲜2002年时承认在20世纪70和80年代曾绑架日本公民，以帮助训练间谍。有5名被绑架者及其家人后来回到日本。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。