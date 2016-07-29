独家：日本为奥运升级爱国者反导系统 防范朝鲜威胁--消息

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透东京7月29日 - 据四位知情消息人士，日本正在升级爱国者-3反导系统，为2020年东京奥运会做准备，其中包括提高射程和精度，使其可以拦截朝鲜更为先进的弹道导弹。
这是十年来日本对反导系统进行的最重大的一次升级，也是该地区军费增长的一部分。
消息人士称，这项新的“导弹部段增强”计划预料将于明年展开，将把现有PAC-3型爱国者导弹的射程提高一倍至约30公里。消息人士未被授权公开谈论这个项目。
“升级爱国者-3对于反制舞水端是必要的，”一位消息人士说。舞水端是朝鲜的一款中程弹道导弹。
**紧张局势**
除了朝鲜进行导弹和核试验，中国和日本在东海、中国和几个东南亚国家在南海的主权争议也助长了亚洲的紧张局势。
中国正在加速武装力量的现代化进程，以应对其认为美国重返亚洲政策中包含的遏制战略。
日本防卫省发言人表示，尚未对爱国者-3反导系统升级“做出任何决定”。
消息人士透露，东京获得2020年夏季奥运会主办权，将有助于爱国者3反导系统升级获得拨款，尽管军事预算紧张。
其中一位消息人士称，在拟定2017年4月开始的年度防卫预算时，将要求为此次升级拨款约1,000亿日圆(9.55亿美元)。这笔拨款将在内阁批准后列入国家预算，追加的拨款要在随后几年才能批准。(完)
(翻译 白云/张荻； 审校 张涛/张若琪)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)