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时事要闻 | 2015年 8月 21日 星期五 09:44 BJT

日本称对朝鲜“挑衅行为”深表关切

路透东京8月21日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本对朝鲜向韩国开火深表关切。

他在新闻发布会上表示：“朝鲜实施挑衅行为时，应自我克制。”

周四朝鲜向韩国开炮抗议韩国的反朝广播宣传活动，之后韩国也向朝鲜境内发射炮弹。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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