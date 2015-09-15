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时事要闻 | 2015年 9月 15日 星期二 10:22 BJT

日本敦促朝鲜避免采取挑衅行动

路透东京9月15日 - 日本周二敦促朝鲜避免采取挑衅行动，称日本将继续与美国和韩国合作。

日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上称，朝鲜应遵守联合国安理会决议。

朝鲜官媒周一报导称，朝鲜国家宇宙开发局将在既定时间和地点发射卫星。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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