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寰宇花絮 | 2013年 2月 28日 星期四 18:55 BJT

福岛受灾最严重地区人们患癌症风险高--WHO

路透日内瓦2月28日 - 世界卫生组织周四称，两年前日本大地震导致福岛第一核电站发生核泄露，生活在受放射性物质污染最严重地区的人们在有生之年罹患某些癌症的风险较高。

世卫组织在长达200页的报告中称，“健康风险评估显示，福岛核事件料不会导致日本以外地区健康风险明显升高。至于日本，该评估预计在受灾最严重地区，在某些年龄段和性别人群中，其有生之年罹患某些癌症的风险可能高于基本水平。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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