福岛受灾最严重地区人们患癌症风险高--WHO

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透日内瓦2月28日 - 世界卫生组织周四称，两年前日本大地震导致福岛第一核电站发生核泄露，生活在受放射性物质污染最严重地区的人们在有生之年罹患某些癌症的风险较高。
世卫组织在长达200页的报告中称，“健康风险评估显示，福岛核事件料不会导致日本以外地区健康风险明显升高。至于日本，该评估预计在受灾最严重地区，在某些年龄段和性别人群中，其有生之年罹患某些癌症的风险可能高于基本水平。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。