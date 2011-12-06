2030年日本核电成本至少上涨50%--媒体

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京12月6日电---日本报纸Nikkei报导称，日本政府预计，由於福岛核灾，该国核电成本料将大幅上涨，但仍低於其它替代能源。
报导援引该报告草案称，预计到2030年，日本核电将较2004年水平攀升至少50%，涨幅或高达70%。
福岛核灾後，日本正重新评估核电政策，上述预测将有助於日本明年夏天前制定新的能源政策。
日本前首相菅直人在核灾後调整可再生能源目标，承诺逐步弃用核电，但其继任者野田佳彦仅承认，由於公众担忧，很难新建反应堆。
日本在核灾前原计划，到2030年，将核电在总电量中的比重从三分之一提高到53%。
该政府小组预计，福岛核灾清理工作及受害者赔偿成本或高达20万亿日圆（合约2,570亿美元），这将使得核电价格上升。
记者暂未联系到日本政府官员对此置评。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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