日本首相办公室屋顶发现带有辐射标志的遥控飞机--媒体

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透东京4月22日 - 媒体报导称，日本首相安倍晋三办公室屋顶发现一架小型遥控飞机，飞机上装有一个小型相机、一个水瓶、一个照明弹，并带有辐射标志。
周三一家日本法院不理睬对核电安全性的忧虑，批准了重启一家核电站。目前尚不清楚“飞机事件”的意义所在。
电视上播放的现场航拍视频显示：一个似乎是小型遥控飞机的东西，飞机的螺旋桨被纸板遮住，之后又被蓝色防水布遮住。数十名警察围在现场。
NHK称，安倍办公室的一名官员发现了这架直径约50厘米的飞机。
安倍正在印尼参加亚非峰会。安倍办公室的一名官员拒绝置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。