日本首相办公室屋顶发现带有辐射标志的遥控飞机--媒体

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月22日 - 媒体报导称，日本首相安倍晋三办公室屋顶发现一架小型遥控飞机，飞机上装有一个小型相机、一个水瓶、一个照明弹，并带有辐射标志。
周三一家日本法院不理睬对核电安全性的忧虑，批准了重启一家核电站。目前尚不清楚“飞机事件”的意义所在。
电视上播放的现场航拍视频显示：一个似乎是小型遥控飞机的东西，飞机的螺旋桨被纸板遮住，之后又被蓝色防水布遮住。数十名警察围在现场。
NHK称，安倍办公室的一名官员发现了这架直径约50厘米的飞机。
安倍正在印尼参加亚非峰会。安倍办公室的一名官员拒绝置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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