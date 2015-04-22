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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:39 BJT

日本首相办公室屋顶发现带有辐射标志的遥控飞机--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月22日 - 媒体报导称，日本首相安倍晋三办公室屋顶发现一架小型遥控飞机，飞机上装有一个小型相机、一个水瓶、一个照明弹，并带有辐射标志。

周三一家日本法院不理睬对核电安全性的忧虑，批准了重启一家核电站。目前尚不清楚“飞机事件”的意义所在。

电视上播放的现场航拍视频显示：一个似乎是小型遥控飞机的东西，飞机的螺旋桨被纸板遮住，之后又被蓝色防水布遮住。数十名警察围在现场。

NHK称，安倍办公室的一名官员发现了这架直径约50厘米的飞机。

安倍正在印尼参加亚非峰会。安倍办公室的一名官员拒绝置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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