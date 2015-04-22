日本首相办公室屋顶发现带有辐射标志的遥控飞机--媒体

周三一家日本法院不理睬对核电安全性的忧虑，批准了重启一家核电站。目前尚不清楚“飞机事件”的意义所在。

电视上播放的现场航拍视频显示：一个似乎是小型遥控飞机的东西，飞机的螺旋桨被纸板遮住，之后又被蓝色防水布遮住。数十名警察围在现场。