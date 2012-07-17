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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 10:27 BJT

日本东京爆发万人反核大游行

日本东京周一爆发反核大游行，逾10万人在市中心抗议核电，这是野田佳彦上月表示日本需重启核反应堆以来爆发的最大规模示威活动。首相野田佳彦上月称，日本需重启因安全检查关闭的核反应堆，以避免电力短缺冲击经济。

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