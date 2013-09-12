日本抗议法国报纸讽刺福岛核问题

路透东京9月12日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，将对刊登漫画讽刺日本福岛第一核电站核污水泄漏问题的法国《鸭鸣报》(Le Canard Enchaine)提出正式抗议。

在缓和外界对福岛核电站泄漏放射性污水的忧虑后，东京获得了2020年夏季奥运会的主办权。日本首相安倍晋三向国际奥委员会保证，福岛核电站的局势已经“得到控制”。

这幅刊登在《鸭鸣报》上的漫画显示两名正在比赛的相扑选手，一个长着三只手臂，另一个长着三条腿，背景是福岛核电站。漫画配着解说文字：“拜福岛核电站所赐，相扑现在成为奥运会比赛项目了。”

菅义伟表示：“这样的漫画伤害了日本大地震受灾者的感情。”

“这是不合适的，而且会让人对福岛污水问题产生错误印象。这非常令人遗憾。”

菅义伟表示，日本将通过法国驻日本大使馆提出抗议，并已指示日本外务省要求法国“彻底解释此事”，以避免类似情况发生。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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