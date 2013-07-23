东电承认福岛受污染地下水流入海洋

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京7月22日 - 日本福岛核电站运营商东京电力(9501.T)周一称，被污染的地下水可能流入海洋，这是该公司首次承认这样的泄露。
日本原子力规制委员会新任委员长上个月表示，他认为福岛核电站对海洋的污染一直未停过。2011年3月，地震和海啸席卷福岛核电站。
东京电力两年多以来均未曾确认该地下水泄露。
“对于给很多人带来的极大忧虑，我们深表歉意，特别是福岛居民。”东京电力总经理Masayuki Ono在记者会上说道。
东京电力称，根据水样本测试，受损反应堆附近构筑的围墙似乎限制了泄露的影响。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)