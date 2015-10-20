日本承认福岛核电站一名工人患癌或与辐射有关

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京10月20日 - 日本厚生省周二承认，福岛核电站一名工人在2011年福岛核危机发生后被诊断患上癌症可能与该工厂的辐射有关。
厚生省的这一表态或对核事故灾后恢复的努力造成影响，日本政府与核工业一直竭力称，辐射造成的健康影响极小。
这还可能增加赔偿金额，截至今年7月该金额已达逾7万亿日元（590亿美元）。
事故发生后撤离行动造成的混乱，以及民众在撤离后遭遇的困苦和精神创伤被认为是数以百计人死亡的原因，但日本政府称，辐射不是原因之一。
厚生省一名官员称，这名30多岁的男性工作人员受雇于一家建筑承包商，曾在东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站和其他核设施工作。
该官员称，该男子所遭受的19.8毫西弗的辐射量中，有15.7毫西弗是在2012年10月至2013年12月期间于福岛第一核电站工作时遭受的。
该官员称，尽管该辐射量低于核工业工作人员每年50毫西弗的限度，但政府认为，不能排除该工作人员罹患白血病是辐射导致的结果。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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