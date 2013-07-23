东京电力承认福岛核电站受污染地下水流入海洋

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月22日 - 日本福岛核电站运营商东京电力 周一称，被污染的地下水可能流入海洋，这是该公司首次承认此类污染外泄。

日本原子力规制委员会新任委员长上个月表示，他认为福岛核电站对海洋的污染一直未停过。2011年3月，地震和海啸席卷福岛核电站。

东京电力两年多以来均未曾确认该地下水泄露。

“对于给很多人带来的极大忧虑，我们深表歉意，特别是福岛居民。”东京电力总经理Masayuki Ono在记者会上说道。

东京电力称，根据水样本测试，受损反应堆附近构筑的围墙似乎限制了泄露的影响。(完)