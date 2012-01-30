东电称福岛第一核电站发生漏水

路透1月30日电---东京电力(9501.T)及日本媒体称，福岛第一核电站漏水超过600公升，周末不得不短暂中止一乏燃料池冷却工作，但据信漏水未流入大海。

日本去年3月遭强震和海啸袭击，福岛核电站发生全球25年来最严重核事故，约8万人被疏散。

东电周日在其官网称，福岛第一核电站出现两处重大漏水，一处是核电站办公楼附近的水泵，另一处是四号反应堆的备用冷却系统。

东电谈到四号反应堆漏水时称：“这些冷却水来自滤液槽，用於消防用途，不含放射性物质。”东电并表示，另一处漏水流入了下水道，正在检查是否流入了大海。

《日本经济新闻》周一引述东电的话称，四号反应堆漏水约40公升，另一处泄漏约600公升净化过的水。该报并称，福岛第一核电站其他设施亦发生泄漏。

报导引述东电的话称：“此次泄漏应该是由於天气寒冷导致冰冻，泄漏水中包括已经净化的核污水，污染水平低。”（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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