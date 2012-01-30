东电称福岛第一核电站发生漏水

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透1月30日电---东京电力(9501.T)及日本媒体称，福岛第一核电站漏水超过600公升，周末不得不短暂中止一乏燃料池冷却工作，但据信漏水未流入大海。
日本去年3月遭强震和海啸袭击，福岛核电站发生全球25年来最严重核事故，约8万人被疏散。
东电周日在其官网称，福岛第一核电站出现两处重大漏水，一处是核电站办公楼附近的水泵，另一处是四号反应堆的备用冷却系统。
东电谈到四号反应堆漏水时称：“这些冷却水来自滤液槽，用於消防用途，不含放射性物质。”东电并表示，另一处漏水流入了下水道，正在检查是否流入了大海。
《日本经济新闻》周一引述东电的话称，四号反应堆漏水约40公升，另一处泄漏约600公升净化过的水。该报并称，福岛第一核电站其他设施亦发生泄漏。
报导引述东电的话称：“此次泄漏应该是由於天气寒冷导致冰冻，泄漏水中包括已经净化的核污水，污染水平低。”（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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