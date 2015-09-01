日本与福岛核灾相关的儿童甲状腺癌病例不太可能增加--IAEA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Louis Charbonneau
路透联合国8月31日 - 国际原子能机构（IAEA）周一发布的报告称，与日本福岛核灾相关的儿童甲状腺癌病例不太可能增加，但目前仍不清楚福岛核电站附近儿童受辐射污染的实际程度。
IAEA称，通常在受核辐射污染后，甲状腺癌病例增多是最主要的健康隐患，但此次福岛核事故后的情况可能并非如此。
“据报告此次事故导致的甲状腺所受辐射剂量整体较低，因此由此导致儿童甲状腺癌病例增加的情况不大可能出现。”
“不过，事故刚发生后儿童甲状腺所受剂量仍存在不确定性。”报告补充说。
报告指出，这方面的不确定性，主要是由于缺乏事故刚发生后可靠的人员受辐射监测数据。
日本目前正对儿童进行甲状腺筛查，旨在对甲状腺疾病及早发现及早治疗。
报告强调了福岛核事故后需改进的方面。IAEA称，关于如何管理福岛核电站的高放射性污水和废弃物，需要有更可持续的解决方案，包括可能恢复向海洋有控制地排放。
报告并指出，各国应作具体的情景假设准备，并进行人员培训，以便应对情况最恶劣的自然灾害，包括多重灾害合并核事故的情况，各国还应规划类似事故后的清理工作。
报告亦呼吁在发生类似事故后加强国际合作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”