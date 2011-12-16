日本首相宣布福岛核电站实现冷停堆

路透东京12月16日电---日本首相野田佳彦周五宣布，福岛核电站实现冷停堆。这对努力将福岛核电站事故纳入控制中具有重要的里程碑意义。

野田佳彦在政府核应急会议上称，"即使还会发生不可预测之事，但目前的情况是，福岛核电站周边的辐射可维持在低水平。"

福岛核电站位於东京东北部240公里（150英里）处，今年3月11日的强地震及引发的海啸令该核电站冷却系统损坏，从而引发了自25年前切诺贝利核事故以来全球最严重的核泄漏事故。

宣布实现冷停堆的意义远不止限於该核电站本身，这是政府允许核电站周边20公里被疏散的八万居民重返家园的前提条件之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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