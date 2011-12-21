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时事要闻 | 2011年 12月 21日 星期三 13:54 BJT

日本称福岛核电站报废需三四十年

路透东京12月21日电---日本周三公布清理福岛第一核电站的下一阶段计划，并称希望在未来30-40年报废福岛第一核电站。

日本政府表示，计划在未来两年内开始将乏燃料从该核电站移除。

福岛第一核电站在3月强震及海啸中受重创，引发核泄漏，导致周边地区大规模人员疏散。（完）

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