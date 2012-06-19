日本当局在核危机期间未能及时披露核扩散信息

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
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路透东京6月19日电（记者 Osamu Tsukimori）---日本经济产业大臣枝野幸男周二表示，去年日本发生核泄漏时，当局未能披露美国关於核辐射扩散的数据，导致一些人逃向核扩散的方向。
日本原子力安全保安院和文部科学省坐拥美国军用飞机收集的情报，但却未能予以披露，这一问题可能增加人们对核电的不信任。此前几天，日本政府刚刚批准重启两个闲置的核反应堆。
2011年3月11日，地震和海啸袭击东京北部的福岛核电站，导致爆炸和放射性物质泄漏，引发16万人避难。
日本媒体称，美国军用飞机在3月17-19日期间收集了45平方公里内的辐射数据，并发现福岛核电站西北部约25公里处八小时的核辐射量相当於成人一年内可接受的核辐射水准，而当时部分避难者正逃往那一地区。
该情报经日本外务省被传往日本原子力安全保安院和文部科学省，但是两家机构都未能将情报传往指挥疏散的首相办公室。
“该情报未能被政府机构共享或合理使用非常令人遗憾，我无法用语言道歉，尤其是对灾难中的受害者。”枝野幸男在新闻发布会上表示。
日本政府曾承认因内部沟通不畅，未能迅速披露电脑模拟出的放射性物质扩散方向。结果导致数千人的撤离方向与放射性物质的扩散方向一致。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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