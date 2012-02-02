福岛第一核电站现新的漏水点--日媒

路透2月2日电---日本共同社周四报导称，福岛第一核电站四号机组一受冻管道爆裂，导致漏水八吨以上，但据信未流出四号机组。

共同社援引东京电力(9501.T)的说法称，四号反应堆内一管道“掉落”造成漏水，但漏水均留在该机组建筑物内。

去年3月，日本强震及海啸造成福岛第一核电站事故，周边8万人被疏散。上周末，该核电站四号机组曾发现规模较小的漏水。

共同社援引东电官员的话称，最新漏水事故是周二晚发现的，关闭阀门後漏水已停止。报导未明确称漏水是否含放射性物质，但称四号机组内的水曾用於冷却乏燃料棒。

共同社称：“起初估计该机组漏水6公升，但东电周三修正数据，称漏水看来始於周一下午当地时间5:00左右。”

“东电计划检查其它受损机组是否有类似情况。”（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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