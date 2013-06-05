日本福岛核电站再次发现污水泄露

路透东京6月5日 - 日本福岛第一核电站运营商东京电力(9501.T)周三称，发现另外一处污水泄露，这令该公司面临控制污水泄露的更大压力。东京电力希望获得批准，将水排入海洋。

两年多以前，福岛第一核电站遭遇9.0级强震和海啸袭击，引发核反应堆熔毁和爆炸。

东京电力称，一名巡逻的工人午后发现该处泄露，水箱的铁管中有污水滴出。

日本核监管机构负责人Shunichi Tanaka在记者会上表示，东京电力应该马上解决这个问题。但他指出，该机构并不认为这个问题很严重。

东京电力本周早些时候称，发现含有放射性铯的地下水流入工厂，颠覆了此前污染可以忽略不计的发现。

发现地下水在进入受损反应堆建筑物以前就被污染，导致说服当局和渔民地下水足够安全、可以排入海洋中的努力更为复杂。

每天约有400吨地下水流入反应堆建筑物，与因冷却熔毁反应堆而被高度污染的水混合。

日本政府上周命令东京电力增加水箱容量，并要求在四座反应堆建筑物周围建设一个冻土墙，防止地下水渗入工厂中。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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