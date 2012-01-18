日本拟允许核反应堆最多运营60年

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透东京1月18日电---日本政府称，日本将允许把核反应堆的寿命年限由规划的40年延长最多20年，这与美国的标准一致。
日本在去年发生自25年前切尔诺贝利核事故以来全球最严重的福岛核危机後，开始引入法规限定核反应堆寿命。
政府将允许核电站运营企业为每个核反应堆申请延长运营，但只能申请一次，且只有在符合一定条件的情况下获准延长。
按照现行规定，核电站运营方30年後可申请延长运营，通常会获准延长10年，只要能提供必要的维护，再次申请延长次数不限。
日本执政党计划在本月末开始的本届国会会议上提交此项法案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：
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