东电称对福岛核电站污水蓄水池“失去信心”

路透东京4月9日 - 日本东京电力(9501.T)周二称，该公司对受辐射污染水的临时蓄水池失去信心，但却别无他处储存这些污染水。

东电称，已发现福岛第一核电站的一个蓄水池出现一处新的疑似泄露。如果泄露得到证实，将意味着该核电站的七个蓄水池有三个出现泄露。

“不能否认的事实是，我们对地下蓄水池失去信心，”东电总经理小野正幸（Masayuki Ono）召开紧急新闻发布会称。

“如果不选择使用这些地下蓄水池，我们也没办法将所有污染水储存到地上的（储存罐）中，”小野正幸说道。“没有足够的储存空间，我们需要使用可用的储存设施。”

上述新的疑似泄露发生在一号蓄水池，之前存放辐射污染水的二号蓄水池因出现泄露，正将污染水转移至该蓄水池。东电已停止污染水的转移。

日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）周一对记者称，政府已要求东电对福岛核电站的该问题进行彻底评估。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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