日本明治奶粉中检测出放射性铯

路透东京12月6日电---日本明治控股公司（Meiji Holdings）(2269.T)周二称，该公司在其生产的婴儿奶粉"明治Step"中检测出放射性铯。

消息传出後，明治股价随即大跌近10%，至2009年5月以来最低。该公司称，正召回40万罐该奶粉。该奶粉仅在日本国内出售。

3月11日日本大地震和海啸令福岛第一核电站发生核危机，造成世界25年来最严重核事故，核辐射影响日本北部和东部大片地区，此後公众对食品安全担忧不已。

日本国内蔬菜、茶、牛奶、海鲜和水中均已检测出过量辐射，尽管官员称辐射水平未达危险级别，民众依然忧心忡忡。

明治称，该公司不确定放射性铯到底如何进入到奶粉中，但怀疑污染源可能来自福岛核事故排出的放射性物质。该公司发言人告诉路透，在奶粉制造的烘干过程中使用的热空气可能含有铯。

明治的检测显示，每千克奶粉中发现高至30.8贝克的铯。这一水平低於政府制定的容许限度，不过该公司仍自愿召回产品。

日本厚生劳动省食品安全官员称，厚生劳动省规定的奶粉辐射上限是每千克200贝克。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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