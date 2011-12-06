日本明治奶粉中检测出放射性铯

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透东京12月6日电---日本明治控股公司（Meiji Holdings）(2269.T)周二称，该公司在其生产的婴儿奶粉"明治Step"中检测出放射性铯。
消息传出後，明治股价随即大跌近10%，至2009年5月以来最低。该公司称，正召回40万罐该奶粉。该奶粉仅在日本国内出售。
3月11日日本大地震和海啸令福岛第一核电站发生核危机，造成世界25年来最严重核事故，核辐射影响日本北部和东部大片地区，此後公众对食品安全担忧不已。
日本国内蔬菜、茶、牛奶、海鲜和水中均已检测出过量辐射，尽管官员称辐射水平未达危险级别，民众依然忧心忡忡。
明治称，该公司不确定放射性铯到底如何进入到奶粉中，但怀疑污染源可能来自福岛核事故排出的放射性物质。该公司发言人告诉路透，在奶粉制造的烘干过程中使用的热空气可能含有铯。
明治的检测显示，每千克奶粉中发现高至30.8贝克的铯。这一水平低於政府制定的容许限度，不过该公司仍自愿召回产品。
日本厚生劳动省食品安全官员称，厚生劳动省规定的奶粉辐射上限是每千克200贝克。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)