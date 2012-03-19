多数日本人支持逐渐放弃核电--调查

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京3月18日电---东京新闻（Tokyo Shimbun）周日公布的一项调查显示，大多数日本人倾向於逐渐摆脱核电，但是认同一些反应堆需要被重启，以保证短期内的足够电力供应。
日本政府料很快将决定是否重启两个闲置的核反应堆。
由日本民意研究协会（JAPOR）完成的调查显示，79.6%的受访者或多或少认同最终放弃核电。不过69%的受访者支持重启一些核电站，以保证足够的电力供应，仅有28%的人反对。
该调查与日本朝日新闻上周公布的调查结果大相径庭，朝日新闻的调查显示57%的受访者反对重启核反应堆。
日本政府曾表示，将最终降低对核电的依赖程度，去年的核危机发生前核电占日本电力供应的30%。
日本经济产业大臣枝野幸男本月称，可能没有一个核反应堆能够在夏季用电高峰前重启，届时日本可能面临10%的电力短缺。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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