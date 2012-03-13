日本多数民众反对重启核电厂--民调

3月11日，反对核电的抗议者在东京电力公司总部前手举横幅，要求“不要重启（核电站）”。摄影：路透/特约记者

路透东京3月13日电---日本《朝日新闻》周二公布的民调显示，大多数日本民众反对重启当前处於关闭维护状态的核电厂。这一结果反映出，在遭遇2011年海啸引发的核危机後，日本民众对核能高度不信任。

日本54座核反应堆当前只有两座仍在发电，政府希望重启部分核电厂，以免夏季用电高峰期供电紧张，但这两座反应堆也将关闭维护。

日本经济产业大臣枝野幸男本月曾表示，日本不会为夏季重启关闭的核反应堆，这将使该国在夏季用电高峰期面临约10%的电力缺口。

据《朝日新闻》周末展开的民调，57%的民众反对重启核反应堆，其中80%不信任政府的安全措施。

去年3月日本福岛第一核电站发生核灾後，民众对核能的担忧急速上升。政府则一直对核反应堆进行压力测试，以向疑虑重重的民众证明其安全性。

但在很多拥有核反应堆的地区，地方政府表示，鉴於福岛核灾的严重破坏性，应对现有反堆应进行一系列更为全面的测试。

福岛核灾难发生前，日本30%的电力消耗依靠核电，事故之後日本表示将在中长期内减小对核电的依赖。

眼下核电份额的下降已迫使日本进口更多石油，特别是液化天然气，以填补电力供应缺口。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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