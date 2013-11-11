很多福岛难民将无法重返故土

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本磐城11月11日（记者 Sophie Knight/Antoni Slodkowski） - 日本福岛难民中，很多年纪较大的人唯一的愿望是回到被迫放弃的家乡，而其他人则准备搬走，与笼罩在核电站阴影之下的福岛断绝联系。

成千上万名难民在临时居住地已经居住了超过两年半，他们都很明白，日本政府无法兑现最初的承诺--将福岛清理干净的。

现年61岁的Ichiro Kazawa说：“不能永远过这种临时性的生活。”

Kazawa的家被海啸摧毁，他在第一波海啸来临前四分钟撤离。他希望明年能够带着88岁的母亲回到福岛的家，从他家能够看到福岛核电站。

他希望政府承认，很多福岛难民都无法按计划回家，而难民们已经接受了这个现实。

Kazawa仍处于失业状态，他说：“把这个事实告诉那些不能回家的人，以便他们计划未来生活，这样他们的日子能好过点。”

日本首相安倍晋三的执政联盟党派的议员最早将于周一建议政府退出福岛清理工作。

他们将敦促政府开始告知难民，耗资300亿美元的清理工作不会实现上届政府设定的长期辐射削减目标。一名相关官员对路透表示，安倍政府料将承诺再投入200亿美元，进行净化并为辐射垃圾建造长期存储设施。

另有官员称，安倍政府也在考虑本月早些时候的一个提议，向辐射最严重地区的居民提供新的补偿，这些居民根本没有回家的可能。

日本自民党干事长石破茂本月早些时候发表讲话称：“总有那么一天得有人说‘你不能再住在这里了，但是我们会提供补偿’。”

日本政府最初承诺的临时安置期上限为三年，时限已经临近，但16万疏散者中仍有约三分之一居住在临时安置屋中。

社会工作者称，打架、酗酒和缺乏运动引发的静脉血栓等疾病增加。8月，福岛难民死于与长期疏散相关疾病的人数增加到1,539人，接近福岛海啸死亡人数1,599人。（完）