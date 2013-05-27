日本一核物理实验室发生泄漏 至少四人遭辐射

路透东京5月25日 - 日本原子能研究开发机构（JAEA）及高能加速器研究机构称，日本一家核物理实验室在试验过程中发生泄漏事故，至少有四人遭到辐射，遭辐射的可能最多有55人。日本政府当局两天后才获悉此事。

JAEA周六在声明中称，位于东京东北110公里东海村(Tokaimura)的该实验室周四在试验过程中发生放射性物质泄漏事故。

该机构在事发逾34个小时后才向政府核监管机构报告了此事。

“我们考虑和处理这些核物质的方式可能过于松懈，”高能加速器研究机构负责人Taichi Miura在新闻发布会上说道。该机构与JAEA联合运营发生泄漏的这家实验室。

JAEA发言人称，进行试验的四名工作人员已被确认全部遭到辐射，但无需入院接受治疗。

日本官员称，由于换气扇开着，放射性物质很有可能泄漏到了实验室外面。JAEA发言人尚无法对泄露的放射性物质种类予以证实。

JAEA发言人指出，上述四人遭到的辐射量介于0.6-1.6毫西弗。另有事发时在该实验室建筑物内部的51人正在接受检测。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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