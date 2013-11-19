东电开始转移福岛第一核电站燃料棒

路透东京11月18日 - 东京电力(9501.T)周一开始取出福岛第一核电站一座反应堆内的燃料棒，而报废该核电站将是个漫长且危险的过程。

该公司称，燃料棒被转移到放置在反应堆冷却池内的一个钢桶中，从而开始从反应堆内转移400吨高放射性乏燃料的作业。

在应对福岛第一核电站周边核污水泄漏问题的同时，东电启动了该核电站四座反应堆的报废程序。这些反应堆的报废过程可能耗时数十年，成本预计高达数百亿美元。

四号反应堆的水池中有逾1,500根燃料棒，而且可能还有受损的燃料棒，取出作业必须慎之又慎地进行。东电预计从该反应堆转移所有的燃料棒需要一年时间，一些专家认为这样的目标过于乐观。

钢桶可容纳22根燃料棒。东电发言人称，将首批燃料棒装入钢桶需要两天左右的时间，将钢桶转移到位于另一建筑物的普通储存池需要大约一周的时间。

转移燃料棒迫在眉睫，因其储存地位于距地高18米的一座建筑内，而该建筑已变形并倾斜，若再受地震冲击则可能坍塌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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