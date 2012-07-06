福岛核危机是一场可以避免的“人祸”--报告

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京7月5日电(记者 Risa Maeda/Linda Sieg)---一个专家小组周四表示，日本福岛核泄露原本是一场可以避免的灾难，但政府、监管者和核电厂运营商“合力”酿成了那场危机。专家小组已经结束了对这场核事故的调查。
专家组还表示，不光是海啸，去年3月11日大地震造成的破坏也无法被排除在事故原因之外。在日本寻求将重启闲置的核反应堆之际，上述发现或许具有重要影响。
专家组还对核电厂运营商——东京电力公司、监管者以及时任首相菅直人当时作出的回应提出了批评。菅直人对危机的应对遭到外界抨击，他已於去年辞去首相职务。
专家组在一份长达641页报告的英文摘要中称：“福岛核事故是政府、监管者和东电‘合力’以及上述各方管理不到位造成的。”
报告称，日本监管部门一直不愿采取全球安全标准，而这一标准本可以帮助防止反应堆融毁、辐射泄露以及15万人被迫撤离家园等灾难。
专家组表示：“委员会一致认为，对於任何与核电打交道的人或组织，这种无知和傲慢都是不可饶恕的。我们发现对全球趋势和公共安全的忽视。”
专家组有关地震破坏作用的调查结果可能影响核反应堆重启进程。在福岛危机发生後的几个月里，日本关闭了核电反应堆，主要对反应堆进行维护和安全检查中。
日本地震学家、专家组成员石桥克彦(Katsuhiko Ishibashi)在报告中称：“我们已经证实，不能说没有海啸就不会有这场危机。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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