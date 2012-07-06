福岛核危机是一场可以避免的“人祸”--报告

路透东京7月5日电(记者 Risa Maeda/Linda Sieg)---一个专家小组周四表示，日本福岛核泄露原本是一场可以避免的灾难，但政府、监管者和核电厂运营商“合力”酿成了那场危机。专家小组已经结束了对这场核事故的调查。

专家组还表示，不光是海啸，去年3月11日大地震造成的破坏也无法被排除在事故原因之外。在日本寻求将重启闲置的核反应堆之际，上述发现或许具有重要影响。

专家组还对核电厂运营商——东京电力公司、监管者以及时任首相菅直人当时作出的回应提出了批评。菅直人对危机的应对遭到外界抨击，他已於去年辞去首相职务。

专家组在一份长达641页报告的英文摘要中称：“福岛核事故是政府、监管者和东电‘合力’以及上述各方管理不到位造成的。”

报告称，日本监管部门一直不愿采取全球安全标准，而这一标准本可以帮助防止反应堆融毁、辐射泄露以及15万人被迫撤离家园等灾难。

专家组表示：“委员会一致认为，对於任何与核电打交道的人或组织，这种无知和傲慢都是不可饶恕的。我们发现对全球趋势和公共安全的忽视。”

专家组有关地震破坏作用的调查结果可能影响核反应堆重启进程。在福岛危机发生後的几个月里，日本关闭了核电反应堆，主要对反应堆进行维护和安全检查中。

日本地震学家、专家组成员石桥克彦(Katsuhiko Ishibashi)在报告中称：“我们已经证实，不能说没有海啸就不会有这场危机。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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