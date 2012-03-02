今年夏天日本所有核反应堆或都关闭

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京3月1日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本经济产业大臣枝野幸男周四称，今年夏季电力需求高峰出现时，日本所有的核反应堆可能都停止工作。去年福岛核事故发生後，除两个核反应堆外，其余核反应堆都被关闭。
东京电力9510.T旗下唯一一个还在工作的核反应堆将於3月26日开始维修，北海道电力(9509.T)旗下的3号机组将於4月底或5月初进行例行检修。
因例行维修关闭的核反应堆没有一个再被重启，因其需要满足新的安全检查并获得中央和地方政府的批准。
枝野幸男对议会表示，“（电力）供应紧平衡不会影响我们对核安全的判断，我们还在对此进行评估。”
“很可能夏季到来时没有核反应堆恢复工作。”
不过钢铁公司等一些生产商要求核反应堆重启，因担忧潜在的电力短缺和电价上涨可能挤压利润，日圆强劲已令其利润受到冲击。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。