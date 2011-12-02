日本或於12月16日宣布福岛核电站冷停堆--读卖新闻

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月2日电---日本《读卖新闻》周五报导称，日本或在12月16日宣布福岛第一核电站实现冷停堆。这将是日本处理核灾计划中重要的里程碑事件。
福岛第一核电站位於东京东北240公里，在3月11日地震及海啸中，核电站反应堆冷却系统受损，导致核燃料棒熔化。
所谓冷停堆，即用於冷却核燃料棒的水温低於沸点，可阻止燃料棒再度升温。
《读卖新闻》称，日本首相野田佳彦（Yoshihiko Noda）或宣布实现冷停堆，因为东京电力公司(9501.T)11月30日分析显示，反应堆安全壳底部核燃料棒的温度已经稳定。
报导称，反应堆的辐射水平也明显下降。
但即使宣布实现冷停堆，东电此前也承认，未来十年可能都无法从反应堆移除燃料棒，专家称，核电站清理工作或耗时数十年。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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